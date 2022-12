Ana Maria Markovic glaubt an den Finaleinzug von Kroatien

Am Dienstag steigt an der WM in Katar der erste Halbfinal. 20 Minuten hat im kroatischen Experten-Lager nachgefragt, wie die Chancen stehen.

Darum gehts Am Dienstagabend steht um 20 Uhr der WM-Halbfinal zwischen Argentinien und Kroatien an.

Wer gewinnt den Kracher und zieht in den WM-Final ein?

20 Minuten hat Ana Maria Markovic und Mladen Petric gefragt, weshalb es Kroatien ist.

GC-Star Ana Maria Markovic weilt gerade in Mexiko in den Ferien, als sie 20 Minuten eine Prognose für den Kracher zwischen Kroatien und Argentinien abgibt. «Einen Favoriten gibt es nicht», so die 23-Jährige. Kroatien sei aber logischerweise ihr eigener Favorit und hätte an den letzten Turnieren immer mithalten können. Und: «Sollte es Verlängerung und Penaltyschiessen geben, kommt Kroatien weiter.»

Für die kroatische Nationalspielerin sei auch die Frage nach den Superstars ausgeglichen: «Argentinien hat Messi, aber wir haben Modric.» Lionel Messi sei zwar nicht besonders schnell, aber wendig. «Und er hat einen starken Schuss», so Markovic. Heisst: «Man muss verhindern, dass er in den Abschluss gehen kann.» Dann sei alles möglich – auch der Titel. Zu 20 Minuten sagt sie: «Wir müssen uns für 2018 rächen.» Zur Erinnerung: Damals verloren die Kroaten den Final gegen Frankreich mit 2:4.

Von der aktuellen Mannschaft ist die kroatische Nationalspielerin begeistert. «Die goldene Generation wird langsam alt, das stimmt», gibt Markovic zwar zu, ergänzt dann jedoch: «Es kommen viele junge Spieler nach.» Die hohe Dichte an Talenten sei auf die grosse Fussball-Begeisterung im Land zurückzuführen. «Kinder haben kurz nach der Geburt einen Ball am Fuss.»

Den WM-Titel würde Markovic in Mexiko feiern, wie sie verrät: «Hier gibt es mega viele Leute, die für Kroatien sind.» Das hinge wohl mit ihrer Abneigung gegenüber Argentinien zusammen. Dennoch wäre Markovic gerne in Kroatien: «Die Stimmung in Kroatien ist enorm, ein richtiges Fussballland.» Ihre Familie habe ihr von der Atmosphäre berichtet. «Bei Spielen sind die Strassen gesperrt», so die 23-Jährige. «Es gibt kein Durchkommen.»

Kroatien im Halbfinal: Dieser Fehlschuss lässt die brasilianischen Topstars weinen. Video: SRF

Für Mladen Petric ist Argentinien Favorit

Der im Aargau aufgewachsene ehemalige kroatische Nationalstürmer Mladen Petric (45 Spiele, 13 Tore) sieht derweil Argentinien in der Favoritenrolle. «Ganz einfach weil Argentinien zu den Grossmächten des Fussball gehört, eine absolute Spitzenmannschaft hat und vor der WM dreieinhalb Jahre ungeschlagen war», so der 41-Jährige. Hinzu kämen natürlich noch die Spieler im Team und allen voran Lionel Messi.

Allerdings sollte man sich nicht zu fest auf den Superstar konzentrieren. So würde man schnell von anderen guten Spielern bestraft. Aber klar: «Von ihm geht am meisten Gefahr aus.» Es sei zwar praktisch nicht möglich, Messi 90 Minuten unter Kontrolle zu halten. Aber das starke kroatische Mittelfeld hätte an der WM 2018 beim 3:0-Sieg schon bewiesen, dass es klappen kann.

«Die Mannschaft ist heute im Vergleich schon etwas reifer», so der Mann aus Neuenhof AG gegenüber 20 Minuten, «aber von den Namen her hat man nicht unbedingt die gleiche Klasse wie damals.» Ob es dieses Jahr zum grossen Wurf reicht, sei von der Tagesform abhängig. Petric: «Aber sie ist sicher zu Grossem fähig.» Fakt ist derweil: Egal, wie es ausgeht, gerne mit dabei wäre Petric so oder so: «Es ist das Schönste, der Traum von jedem Fussballer, an einer WM zu spielen.»

