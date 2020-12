Senat knapp dafür : Argentinien legalisiert Abtreibung

In Argentinien sind Abtreibungen künftig bis zur 14. Woche grundsätzlich legal. Dies hat der Senat mit 38 zu 29 Stimmen entschieden. Fast alle lateinamerikanischen Länder verbieten Schwangerschaftsabbrüche.

In Argentinien sind Schwangerschaftsabbrüche künftig legal: Eine Demonstrantin protestiert für das Recht auf Abtreibung.

Das Thema sorgt in Argentinien seit Jahren für heftige Debatten.

Damit sind Abtreibungen bis in die 14. Schwangerschaftwoche erlaubt.

Der argentinische Senat hat eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gebilligt. 38 Senatoren stimmten am Mittwoch nach einer mehr als zwölfstündigen Sitzung für eine Gesetzesreform, 29 dagegen, einer enthielt sich, wie die Senatspräsidentin und ehemalige Staatschefin Cristina Kirchner in Buenos Aires mitteilte. In dem streng katholischen südamerikanischen Land dürfen Frauen damit bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben.