1 Mio Trauergäste erwartet : Argentinien nimmt Abschied vom «Grössten von uns allen»

Ab Donnerstag sollen die Argentinier im Regierungspalast Casa Rosada von Maradona Abschied nehmen können. Man werde ihn ein Leben lang vermissen, schreibt Staatschef Alberto Fernández.

«Heute ist ein sehr trauriger Tag für alle Argentinier»: Im ganzen Land trauern die Menschen um Diego Maradona – so auch in Buenos Aires.

Millionen Menschen auf der ganzen Welt trauern um Diego Maradona. Fassungslos über den Tod der Fussballlegende brachen in seinem Heimatland Argentinien am Mittwoch gestandene Männer in Tränen aus. Tausende Menschen kamen in der Hauptstadt Buenos Aires am La Bombonera genannten Stadion seines früheren Clubs Boca Juniors und dem Obelisken im Stadtzentrum zusammen, um ihres Idols zu gedenken. Auf elektronischen Anzeigetafeln über der Stadtautobahn und in U-Bahn-Eingängen war zu lesen: «Danke Diego».