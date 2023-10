Argentinien: Stichwahl zwischen Javier Milei und Sergio Massa

Der selbsternannte Anarcho-Kapitalist Milei ist Klimaleugner und will den Besitz von Waffen erleichtern.

Es tritt der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa gegen den rechtspopulistischen Abgeordneten Javier Milei an.

Am 19. November kommt es in Argentinien zur Stichwahl.

Bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien liegt Wirtschaftsminister Sergio Massa vor dem rechtspopulistischen Abgeordneten Javier Milei. Massa kam auf 35,9 Prozent, Milei auf 30,5 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde nach Auszählung von 76 Prozent der Wahlzettel am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. Wann das Endresultat vorliegt, war unklar. Um eine Stichwahl am 19. November zu vermeiden, muss ein Bewerber 45 Prozent der Stimmen erringen – oder 40 Prozent mit einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor dem oder der Zweitplatzierten.