Seit Februar verschwunden : Argentinier (28) im Alpstein tot aufgefunden

Der 28-jährige Argentinier Jorge Nicolás Cabrera war Mitte Februar im Alpsteingebiet verschwunden. Nun entdeckte ein Wanderer seine Leiche oberhalb der Alp Dunkelberndli.

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden gab am 15. Juni bekannt, dass die Leiche des seit Februar vermissten Argentiniers Jorge Nicolás Cabrera im Alpsteingebiet gefunden wurde.

Der 28-Jährige war am 13. Februar verschwunden, als er im Raum Alp Mesmer wanderte. Diverse Suchaktionen mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Suchhunden, Wärmebildkameras und Telefonortungen sowie intensive Ermittlungen der Polizei und die Öffentlichkeitsfahndung haben nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus.

Cabrera hatte kurz vor seinem Verschwinden mit seiner Mutter in Buenos Aires per Video-Call aus den Bergen telefoniert und erzählt, dass er am Trekken sei.