Familie von ertrunkenen Argentinier kann Leiche nicht überführen

Am Montagnachmittag ist ein 27-Jähriger aus Argentinien in der Aare in Bern ertrunken. Seine Familie in der Heimat sammelte Geld, um die Leiche nach Buenos Aires zu überführen.

Darum gehts Der Argentinier Rodrigo Nahuel Suárez ist am Montag in der Aare ertrunken.

Er hätte am nächsten Tag zurück nach Buenos Aires fliegen sollen.

Für seine Reise hatte er keine Lebensversicherung abgeschossen.

Die Familie von Rodrigo Nahuel Suárez ist voller Trauer: Der Argentinier war am Montagnachmittag - nur einen Tag vor seiner Heimreise - in der Aare ertrunken. Die Eltern sammelte daraufhin Geld, um den Leichnam des 27-Jährigen nach Argentinien zu bringen.

Rodrigo war gegen 14 Uhr in den Fluss gesprungen und wollte ihn schwimmend überqueren. «Um sich von Bern zu verabschieden, versuchte er, ein Abenteuer zu erleben und den Fluss zu überqueren, wie es viele Leute tun. Aber er schaffte es nicht», sagt Luis Pérez, Rodrigos Stiefvater, zum Portal «Minutouno».

«Dieser verdammte Fluss»

Um 14.30 Uhr alarmierten Badegäste der Kantonspolizei Bern: Ein Mann werde unterhalb des Schönaustegs vermisst, hiess es. Auf Höhe des Sportplatzes sei der Mann in Not geraten. Trotz Rettungsversuchen durch Drittpersonen verschwand er jedoch in der Aare. Zwei Stunden später wurde Rodrigos Leiche schliesslich einige Hundert Meter flussabwärts unterhalb des Schwellenmätteli im Wasser gefunden.

«Dieser verdammte Fluss hat ihm das Leben genommen und einen Teil des Lebens seiner Mutter», trauert Stiefvater Luis Pérez in San Clemente del Tuyú, einer Küstenstadt knapp 330 Kilometer südlich der argentinischen Hauptstadt.

Rodrigo hatte erst kürzlich sein Kunststudium in Buenos Aires abgeschlossen. Er war nach Europa gereist, wo er ab September eine Weiterbildung an der Schule Crac de Lomme in Nordfrankreich plante. Am Dienstag wollte er aber noch für ein paar Wochen zu seiner Familie in Argentinien fliegen, erzählt der Stiefvater.

Familie braucht Hilfe, um Leiche nach Rom zu transportieren

Für seine Reise hatte der 27-Jährige keine Lebensversicherung abgeschlossen, was die Rückführung seiner Leiche erschwerte. Die argentinische Airline Aerolíneas Argentinas hat sich bereit erklärt, Rodrigos Leichnam kostenlos von Rom nach Buenos Aires zu transportieren. Das Problem: Die Fluggesellschaft fliegt nicht nach Zürich. Die Familie war daher auf Spenden angewiesen, um die Überreste des jungen Mannes von Bern nach Italien zu überführen.

«Ich bitte Sie dringend, uns zu helfen, meinen Sohn nach Hause zu bringen, wir können so viel Bürokratie nicht verstehen. Mein Sohn war ein wundervolles Wesen, voller Liebe und Solidarität für alle, und jetzt muss er zurückkommen, bitte», flehte seine Mutter Sandra Karina Mamondi.

Am späten Donnerstagabend teilte die Frau auf Facebook mit, dass der Spendenaufruf erfolgreich verlaufen sei und dass das nötige Geld für die Überführung von Rodrigos Leiche zusammengekommen sei. «Gleichzeitig bot eine gutherzige Person in der Schweiz an, die gesamte Kosten zu übernehmen, um die Überweisung in Franken zu beschleunigen, da es wirklich sehr schwierig war, zwischen den Währungen zu wechseln und wir schnell handeln mussten. Wir haben versprochen, diese Summe zurückzuerstatten.»