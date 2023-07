Familie von ertrunkenen Argentinier kann Leiche nicht überführen

Der Argentinier Rodrigo Nahuel Suárez ist am Montag in der Aare ertrunken.

Die Familie von Rodrigo Nahuel Suárez ist voller Trauer: Der Argentinier war am Montagnachmittag - nur einen Tag vor seiner Heimreise - in der Aare ertrunken . Die Eltern sammeln nun Geld, um den Leichnam des 27-Jährigen nach Argentinien zu bringen.

«Dieser verdammte Fluss»

Um 14.30 Uhr alarmierten Badegäste der Kantonspolizei Bern: Ein Mann werde unterhalb des Schönaustegs vermisst, hiess es. Auf Höhe des Sportplatzes sei der Mann in Not geraten. Trotz Rettungsversuchen durch Drittpersonen verschwand er jedoch in der Aare. Zwei Stunden später wurde Rodrigos Leiche schliesslich einige Hundert Meter flussabwärts unterhalb des Schwellenmätteli im Wasser gefunden.

Rodrigo hatte erst kürzlich sein Kunststudium in Buenos Aires abgeschlossen. Er war nach Europa gereist, wo er ab September eine Weiterbildung an der Schule Crac de Lomme in Nordfrankreich plante. Am Dienstag wollte er aber noch für ein paar Wochen zu seiner Familie in Argentinien fliegen, erzählt der Stiefvater.