Lionel Messi brilliert: Weltmeister zeigen den Penis-Jubel

Lionel Messi streichelte immer wieder zärtlich den WM-Pokal, er holte tief Luft und begrüsste die über 80’000 begeisterten Fans im Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti. «Ich habe immer davon geträumt, mit euch zu feiern, in mein Land zu kommen und mit der Copa América, mit dem WM-Pokal», sagte er.

95 Tage nach dem Triumph von Katar im Finale gegen Frankreich stand vor jedem seiner Mitspieler auf einer Säule eine Kopie der Weltmeister-Trophäe, als Messi seine emotionale Rede mit fester Stimme an die argentinische Fussball-Nation hielt: «Das ist das Grösste, was es gibt.»

Messi schreibt Rekord

Auch Keeper Emiliano Martinez, der an der WM mit starken Leistungen aber auch umstrittenen Aktionen auffiel, war natürlich vor Ort. Er liess es sich nicht nehmen, mit dem Pokal in seiner kritisierten Jubel-Pose zu feiern. Diesmal zog der 30-jährige Penalty-Killer gar noch Kollegen mit. Er posierte mit Guido Rodríguez, Ersatz-Keeper Geronimo Rulli und Marcos Acuña mit dem Pokal in der Penis-Pose.