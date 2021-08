Auf Instagram - Ariana Grande gibt private Einblicke in ihr Eheleben

Die Feier habe in Montecito, Kalifornien, stattgefunden . Weitere Informationen zu ihrer Hochzeit oder ihrem Eheleben drangen nicht an die Öffentlichkeit. Zumindest bis jetzt. Die zweifache Grammy-Preisträgerin gab ihren mehr als 260 Millionen Followerinnen und Followern nun einen seltenen Einblick in ihr Leben mit dem Immobilienmakler.

Viel Liebe, viele Hunde

Am Sonntag teilte Grande einige Fotos auf ihrem Instagram-Account und verriet damit, wie das Paar eigentlich die gemeinsame Zeit verbringt. So zeigte die 28-Jährige etwa ihre Künste in der Küche. Auf dem ersten Bild ist sie beim Zwiebelschneiden zu sehen, im Hintergrund steht ihre Mutter Joan. Zudem postete die Sängerin in der Fotostrecke ein herziges Kussselfie und einen Kuschel-Schnappschuss mit ihrem Ehemann. Selbstverständlich durften auch ihre zahlreichen Hunde auf den Bildern nicht fehlen.