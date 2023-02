Japanisch ist die meisttätowierte Sprache der Welt

«Preply», eine Online-Lernplattform für Sprachen, hat unzählige Instagram-Hashtags und Google-Suchanfragen analysiert, um herauszufinden, welche Tattoos sich Menschen am liebsten stechen lassen. Am beliebtesten sind demnach Tattoos mit Namen. Über 2,5 Millionen Google-Suchanfragen gab es zu dieser Art von Wort-Tattoos. An zweiter Stelle folgen einzelne Buchstaben. Dann Zitate und Worte. «Tattoos aus nur einem Wort können die eigenen Gedanken oder Gefühle widerspiegeln, sei es etwas Motivierendes, die Beschreibung einer Handlung oder ein Gefühl», schreibt «Preply» auf ihrer Webseite. An letzter Stelle folgen Liedtexte, die für eine Person oftmals von besonderer Bedeutung sind.