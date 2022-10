Ariana Grande ist jetzt platinblond

«Neue Ohrringe.» So untertitelt Sängerin Ariana Grande ihren letzten Instagram-Post, auf dem sie zwar sehr wohl hübsche Perlenohrringe trägt. Allerdings rückt die dazu passende, platinblonde Mähne doch etwas mehr in den Vordergrund. Immerhin war Ariana vor wenigen Wochen noch beinahe schwarzhaarig – ein krasser Wechsel.

Mehr Schein als Sein?

Während gerade also alle anderen ihre hellen Mähnen rot, kupfrig oder wenigstens in Mahagoni-Tönen färben – passend zum herbstlichen Blätterwald –, dreht die Sängerin den Spiess um. Das Ergebnis sieht fantastisch aus, keine Frage. Aber ist es echt oder doch nur eine Perücke? Immerhin ist der gesunde, glänzende XL-Rossschwanz Ariana Grandes absolutes Markenzeichen.

Bitte zum Profi

Es heisst also abwarten und hoffen, dass Aris Mähne das Bleaching so unbeschadet überstanden hat, wie es auf dem Insta-Post wirkt. Immerhin hat sie absolute Profis an der Hand. Das gesagt, denk bitte auch du dran: Wenn du der Sängerin nacheifern willst, lass die eigenen Hände unbedingt vom Farbtopf und lass einen guten Coiffeur ans Werk. Mit einer so krassen Blondierung ist nicht zu spassen.