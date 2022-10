Montecito: Ariana Grande verkauft ihr Haus für 9,1 Millionen Dollar

Fans erinnern sich vielleicht an das Haus, das die in Florida geborene Ariana Grande gerade verkauft hat: Hier hat die «Positions»-Sängerin im vergangenen Jahr in einer kleinen, privaten Zeremonie den Immobilienmakler Dalton Gomez geheiratet.

Die Villa hat eine aussergewöhnliche Geschichte: Sie wurde ursprünglich im 18. Jahrhundert in England als zwei separate Scheunen gebaut, später nach Kalifornien verschifft und in Montecito zu einem Haupthaus im Tudor-Stil wieder zusammengebaut.

Inneneinrichtung von Ellen DeGeneres

… und einen Sitzplatz. Aber keinen Pool, was für ein Haus in Kalifornien eher ungewöhnlich ist. Dafür ist es aber nicht weit bis zum Meer.

Malerischer Garten, aber kein Pool

Der Garten befindet sich hinter hohen Hecken und hat diverse alte Bäume. Allerdings hat das Anwesen keinen Pool, was für ein Haus dieser Preisklasse in Kalifornien eher unüblich ist. Das romantische Haus macht das aber wieder wett: So gibt es unter anderem zwei separate Küchen, die beide mit Profigeräten ausgestattet sind, zwei Esszimmer, zwei Badezimmer und zwei sogenannte Powder Rooms, was normalerweise kleinere Bäder ohne Dusche oder Badewanne sind.