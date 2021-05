Liebesfeier im kleinen Kreis : Ariana Grande zeigt ihre Hochzeitsfotos

US-Sängerin Ariana Grande (27, «Positions») hat elf Tage nach ihrer Hochzeit Fotos von der Feier im kalifornischen Montecito veröffentlicht. Auf Instagram postete Grande am Mittwoch eine Reihe von Bildern mit ihrem Mann Dalton Gomez, mit Verweis auf das Datum am 15. Mai. Ein Sprecher hatte der Zeitschrift «People» bestätigt, dass die Zeremonie an dem Tag im Haus des Paares im kleinen Kreis – mit weniger als 20 Gästen – stattgefunden habe.