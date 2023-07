Europäische Trägerrakete Ariane 5 zum letzten Mal gestartet

Nachdem der Start zwei Mal verschoben wurde, startete die Trägerrakete Ariane 5 am Mittwochabend ins All.

Die europäische Trägerrakete Ariane 5 ist zum letzten Mal ins All gestartet. Sie startete am Mittwochabend erfolgreich vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana. Zuvor war der Start zweimal verschoben worden. Die Trägerrakete soll auf ihrer 117. und letzten Mission den deutschen Kommunikationssatelliten Heinrich Hertz und einen französischen Militärsatelliten auf ihre Umlaufbahn bringen.