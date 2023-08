Arizona: Entführte Frau dank «Help»-Zettel gerettet

Nichtsahnend stieg die Frau in seinen dunkelblauen Honda-Minivan. Doch dort packte Wilhoit sie und fesselte sie mit Kabelbindern, bevor er mit seinem Opfer Richtung Vegas davonfuhr. Später verbrachte er die Nacht in einem Park in Lake Meade. Am nächsten Tag fuhr der schwer bewaffnete 41-Jährige weiter und hielt schliesslich an einer Chevron-Tankstelle in Seligman an, wie die Polizei von Yavapai County meldete.