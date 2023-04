Sanierung: Arlbergtunnel in Österreich bis Oktober gesperrt

Am ersten Tag der Sperre hat diese keine Verkehrsprobleme auf der lokalen Ausweichroute verursacht, Experten warnen jedoch davor, dass sich das an typischen Reisewochenenden ändern könnte.

Der Arlbergtunnel in Österreich wird während der nächsten Monate saniert und ist deshalb bis im Oktober gesperrt.

Die Sperrung des Arlbergtunnels im westlichen Österreich hat am Montag vorerst keine Verkehrsprobleme auf der lokalen Ausweichroute verursacht. Zu Beginn der mehr als fünf Monate langen Sanierungsphase im Tunnel sei am Montag kein Stau auf der Passstrasse über den Arlberg entstanden, sagte ein Sprecher des österreichischen Autofahrerclubs ÖAMTC der Deutschen Presse-Agentur. «Das sieht an Reisewochenenden anders aus.»