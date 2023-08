Arlesheim: Unbekannte entfernen Protestaktion gegen Putin-Propaganda

Diese Installation mit einem offenen Brief und Aufklebern zum Mitnehmen stand noch am Dienstag als Reaktion gegen die Kriegspropaganda am Nebenhaus in Arlesheim.

Als Reaktion darauf hat ein linker Jungpolitiker einen offenen Brief aufgestellt, in dem an die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine erinnert wird.

Wo am Dienstag noch ein Holzkasten am Wegrand stand, blieb am Mittwochmorgen nur noch ein Loch. Am Mühlebodenweg in Arlesheim hatte der Jungpolitiker Michael Honegger den Kasten aufgestellt, in dem ein offener Brief in deutscher und ukrainischer Sprache ausgehängt wurde, als sichtbarer Protest gegen die russische Kriegspropaganda am nebenan stehenden Haus. Seit Wochen provoziert der rechte Jungpolitiker Wilhelm Wyss die Öffentlichkeit dort mit kriegsverherrlichenden Propaganda-Insignien an den Fenstern seiner Dachwohnung.