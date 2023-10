Arlesheim: Mülldeponie rund um Sammelstelle in Arlesheim wächst 

Ein News-Scout ärgert sich über den immer grösser werdenden Müllberg bei den Glas- und Aluminium-Sammelstellen in Arlesheim.

In Arlesheim stapelt sich der Müll rund um eine Müll-Sammelstelle.

Ein News-Scout stösst seit Tagen auf eine immer grösser werdende Müllansammlung in Arlesheim BL. Weil die Glas- und Aluminium-Sammelstellen beim Tramweg wegen Wartungsarbeiten vorübergehend ausser Betrieb sind, stapeln sich die Abfälle rundherum. «Es wird von Tag zu Tag immer grösser und es wird nichts dagegen unternommen. Das schadet dem Image des Vorzeigedorfs Arlesheim», meint der News-Scout gegenüber 20 Minuten. «Dass niemand etwas unternimmt, finde ich einfach schade. Man hätte doch provisorisch einen Container aufstellen können.»

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt die Fachstelle der Gemeinde den Ausfall der Container: «Es mussten Wartungsarbeiten an den Unterflurcontainern unternommen werden, weshalb sie vorübergehend ausgefallen sind», so der Leiter der zuständigen Abteilung Tiefbau, Umwelt und Planung, Daniel Niederhauser. Von einer Ansammlung des Mülls wusste die zuständige Behörde bis zum Anruf von 20 Minuten allerdings nichts: «Wir haben bisher keine Meldung zu dieser Deponie erhalten. Wir müssten uns das vor Ort ansehen».

Sammelstelle wurde fälschlicherweise geschlossen

Im Normalfall werden die Unterflurcontainer abends geleert und nach der Revision wieder in Betrieb genommen. «Wir bitten die Anwohner und Anwohnerinnen darum, sich bei solchen Anliegen bei der Gemeinde zu melden, so können wir das Problem schneller aus der Welt schaffen», so Daniel Niederhauser.