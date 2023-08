Arlesheim: Offener Brief gegen Putin-Propaganda vor der Ermitage

Ein Brief auf Deutsch und Ukrainisch soll Arlesheimerinnen und Arlesheimer an die Folgen der russischen Aggression erinnern.

Diese Installation mit einem offenen Brief und Aufklebern zum Mitnehmen steht als Reaktion gegen die Kriegspropaganda in Arlesheim.

«Die Meinungsfreiheit deckt das Zurschaustellen der Kriegspropaganda. Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass man Meinungen nicht widersprechen darf», steht im offenen Brief, den Besucherinnen und Besucher der Ermitage am Mühlebodenweg seit Sonntag passieren. Der in Deutsch und Ukrainisch abgefasste Text ist ein Zeichen gegen die russische Kriegspropaganda, die seit Wochen am Haus nebenan von der Dachwohnung hängt.