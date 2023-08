Ricardo Ten: Arm-Amputierter erhält für WM-Gold eine Armband-Uhr

Ricardo Ten holt sich in Glasgow gleich drei WM-Titel. Als Geschenk gibt es von Sponsor Tissot eine Armbanduhr.

Der Spanier Ricardo Ten Argilés holt an der Rad-WM in Glasgow gleich fünf Medaillen.

Der Spanier Ricardo Ten Argilés ist der grosse Abräumer der Rad-WM in Glasgow. Fünf Medaillen hat sich der 47-jährige Para-Athlet bei den Titelspielen in Schottland gesichert. Neben Gold im Strassen-Zeitfahren schlug er vor allem auf der Bahn zu: Gold im Scratch und Omnium, dazu kommen Silber in der Verfolgung und Bronze im Teamsprint.