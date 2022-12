Giorgio Armani stellt in St. Moritz neue Kollektion vor und zahlreiche Promis sehen zu 

1 / 6 Giorgio Armani posiert mit TV-Star Michelle Hunziker. Instagram/ therealhunzigram Hier begrüsst Giorgio Armani St. Moritz GR. Instagram/ giorgioarmani So sah der Laufsteg an der Modeschau aus. Instagram/ giorgioarmani

Giorgio Armani (88) persönlich, TV-Star Michelle Hunziker (45) und weitere prominente Gesichter waren das ganze Wochenende über in St. Moritz GR anzutreffen. Grund dafür ist die Einführung der neuen Armani Kollektion «Neve», was aus dem Italienischen übersetzt so viel wie Schnee bedeutet. «Die Veranstaltung wird die Schönheit des Schweizer Dorfs beleuchten», heisst es in einem Instagram-Post von Giorgio Armani.

Auf dem Instagram-Profil konnten die über vier Millionen Abonnenten das Event mitverfolgen. Gestartet mit einer Kutschenfahrt durch St. Moritz GR, ging es dann an ein Abendessen im Salastrains Restaurant in St. Moritz. Mit dabei waren zahlreiche prominente Models und Schauspieler sowie «Topkunden und Familienfreunde», wie es in einem der Beiträge heisst.

Mehr Traffic für St. Moritz

Marijana Jakic, Brand Manager St. Moritz und Mitglied der Geschäftsleitung Engadin St. Moritz Tourismus AG, ist für den Besuch von Armani verantwortlich. «Ich und mein Team haben in Zusammenarbeit mit Giorgio Armani und Schweiz Tourismus die Fashionshow nach St. Moritz gebracht», teilt Jakic auf Anfrage mit. Im Rahmen ihrer Strategie gehe die Marke St. Moritz gezielt Brand-Kooperationen ein. So auch mit Giorgio Armani.

Die Strategie zeigt Wirkung: «Über die Schweiz, Deutschland, Italien, UK, USA und Mexiko haben zahlreiche Medien über die Fashionshow berichtet. Entsprechend viele Menschen erfahren weltweit von dieser Kooperation, was uns sehr positiv stimmt», so Jakic. Allein der Instagram-Account von St. Moritz habe mehr als 2000 Follower generiert. Auch auf der Webseite habe man einen höheren Traffic verzeichnet.

Das Eis lässt noch auf sich warten

Höhepunkt war die Modeschau auf über 1700 Meter über Meer. Dazu wurde extra ein Laufsteg im Olympiastadion St. Moritz GR angefertigt.

Die eingeladenen Besucherinnen und Besucher des Events verbrachten zusammen einen Ski-Tag auf den Engadiner Pisten. Dieser fand unter der Leitung von Giorgio Rocca, dem ehemaligen Olympia-Skifahrer und jetzigen Armani-Markenbotschafter, statt.

Auf die Frage, welche Promis es sonst noch in die Schweizer Alpen zieht, antwortet Jakic wie folgt: «Die Privatsphäre unserer Gäste ist uns sehr wichtig – hierzu geben wir keine Auskunft.» Der See, auf dem jährlich der Snow Polo World Cup stattfindet, ist noch nicht zugefroren. «Das hängt jedes Jahr vom Wetter ab. Wir sind zuversichtlich, dass wir schon bald auf dem zugefrorenen St. Moritzersee Schlittschuhlaufen können», so Jakic weiter.

