Die Zürcher Firma Ava vertreibt den Fruchtbarkeitstracker in 36 Länder weltweit. Das Gerät misst verschiedene lebenswichtige Organe, hinterlegt die Daten in einer App und generiert so Voraussagen für den weiblichen Zyklus.

In Liechtenstein nahmen seit April 2020 1100 Personen an einer Langzeitstudie teil.

Fruchtbarkeitsarmband kann Fieber frühzeitig erkennen

Das sensorische Armband misst lebenswichtige Organe wie die Hauttemperatur, die Puls- und Atemfrequenz, die Durchblutung sowie die Herzfrequenz während dem Schlaf. Laut der WHO ist Fieber das am häufigsten auftretende Symptom bei einer Covid-Infektion. Die Messgrössen des Armbandes sollen helfen, dieses frühzeitig zu erkennen.

Schweizer Unternehmen macht es möglich

Nach dem erfolgreichen Test im Ländle wollen nun weitere Länder in Europa den Tracker auf seine Corona-Fähigkeit prüfen. So will die EU einen Grossversuch mit 20’000 Personen in den Niederlanden starten. Am Versuch dort ist auch die niederländische Tochter des Schweizer Pharmaunternehmens Roche beteiligt.