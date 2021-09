Art Basel - Armband statt Zertifikat – Das hat es mit den Covid-19-Bändeli auf sich

Die farbigen Bändeli werden im Zertifikatzentrum der Messe an Gäste abgegeben. Die schwarzen Bändeli bekommen Ausstellende, Mitarbeitende und Gäste, die während der ganzen Messe in Basel bleiben. Damit soll sichergestellt werden, dass das Coronavirus nicht in die Messe gelangt. Hier hat die Messe keinen Aufwand gescheut.