Arme sollen laufen, wenn ihnen die Maske zu teuer ist

Spenden für Masken

Das Schweizer Hilfswerk Caritas kündigte letzte Woche an, in den Caritas-Märkten rund 10’000 Masken zu verteilen. Spenden sollen das Angebot aufstocken. Auch der Verein für Gassenarbeit, Schwarzer Peter, postete auf Facebook kürzlich einen Spendenaufruf für Masken. Die Gassenarbeiter des Vereins stellen für Menschen, deren Lebensmittelpunkt im öffentlichen Raum ist, in Basel Zugang zum Helfernetz wieder her. «Für unsere Klientel ist die Maskenpflicht eine hohe finanzielle Hürde», lautete die Begründung.