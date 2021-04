Coronavirus - Arme landen wegen Corona doppelt so häufig im Spital wie Reiche

Die ärmsten zehn Prozent der Menschen, die in der Schweiz leben und arbeiten, landen doppelt so oft im Spital auf der Intensivstation wie die reichsten zehn Prozent. Gerechnet auf 100’000 Einwohner sind es gut 28 zu zehn.

Diese belegt, dass die ärmsten zehn Prozent der Menschen, die in der Schweiz leben und arbeiten, doppelt so oft im Spital auf der Intensivstation landen wie die reichsten zehn Prozent. Gerechnet auf 100’000 Einwohner sind es bei den ärmsten gut 28 und bei den reichsten zehn.

Schwierige Wohn- und Arbeitssituation

Einer der Gründe könnte sein, dass die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft einerseits eher schon an Vorerkrankungen leiden. Weiter sehen die Forscher als weitere Ursachen die Lebensumstände: Eher kleinere Wohnungen, bewohnt von vielen Menschen, schlecht geschützte Arbeitsstellen wie auf dem Bau oder in Fabriken. Auch hätten in ländlichen Regionen nicht alle den gleich direkten Zugang zu Tests oder könnten nicht sich nicht so leicht der Arbeit fernbleiben. Tatsächlich zeigt die Studie laut der «Sonntagszeitung», dass sich Ärmere 40 Prozent weniger testen lassen.