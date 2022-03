Nahrungsmittelknappheit – «Arme Menschen hungern, nur damit unsere Cervelat nicht teurer wird»

Russland, das mit der Ukraine zusammen rund 30 Prozent der globalen Weizenexporte liefert, heizt die Situation mit einem Exportstopp von Weizen, Gerste, Mais und Roggen zudem noch weiter an.

Der Krieg in der Ukraine lässt die Weizenpreise weltweit drastisch steigen: Kostete eine Tonne vor einem Jahr noch 235 Franken sind es mittlerweile rund 400. Russland, das mit der Ukraine zusammen rund 30 Prozent der globalen Weizenexporte liefert, heizt die Situation mit einem Exportstopp von Weizen, Gerste, Mais und Roggen zudem noch weiter an. Der UN-Generalsekretär António Guterres warnt wegen des Krieges in der Ukraine vor einem «Wirbelsturm des Hungers». Die internationale Gemeinschaft müsse jetzt handeln, um einen «Zusammenbruch des globalen Nahrungssystems» zu verhindern.