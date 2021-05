Magglingen BE : Armee baut geheimen Bunker im Wohnquartier – Anwohner verärgert

Die Armee baut eine unterirdische Anlage in Magglingen – zwischen Häusern und Sportanlagen. Das sorgt im Quartier für Widerstand.

Am 10. Mai beginnen in Magglingen die Bauarbeiten für eine unterirdische militärische Anlage. Sie ist als vertraulich eingestuft und entsteht direkt neben Häusern und dem nationalen Sportzentrum «End der Welt» mit Halle und Aussenplätzen, wie die «NZZ am Sonntag» (Bezahl-Artikel) berichtet. Das Projekt stösst bei Anwohnern auf Widerstand – zumal sie vom Bundesamt für Rüstung Armasuisse erst am Tag, als die Baumaschinen auffuhren und die Container aufgestellt wurden, mit einem Flugblatt über das Vorhaben informiert wurden.