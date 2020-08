Nach dem positiven Test eines Rekruten in der RS in Bière VD ordnete die Armee für 21 seiner Kameraden Quarantäne an.

Nachdem ein Rekrut der dort stationierten Artillerie- und Aufklärungs-RS positiv getestet wurde, ordnete die Armee für 21 seiner Kameraden Quarantäne an. Von diesen wurden mittlerweile neun ebenfalls positiv auf das Corona-Virus getestet. Sie befinden sich in Quarantäne.

«Aktuell befinden sich armeeweit insgesamt 18 bestätigte Infizierte in Isolation», so Armeesprecher Hofer weiter. 89 Angehörige der Armee befinden sich zudem in Quarantäne. Die Armee geht davon aus, dass der Hauptteil der Ansteckungen im zivilen Umfeld, sprich in der Freizeit der Rekruten, stattfand.