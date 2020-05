Aktualisiert 18.05.2020 14:43

Kloten ZH

Armee büsst Soldaten, der auf Food-Waste aufmerksam macht

Der Soldat, der auf die Lebensmittelverschwendung hinwies, erhält eine 500-Franken-Busse. Nun übernimmt der Anti-Food-Waste-Verein Grassrooted die Kosten.

von Daniel Krähenbühl

Darum gehts Ein Video zeigte, wie Soldaten am Ende der Rekrutenschule literweise Orangensaft wegleerten.

Die Armee bestätigte, dass «etwas zu viel» Orangensaft bestellt wurde.

Am nächsten Tag hat die Kaserne der Organisation «Tischlein deck dich» eine Lebensmittellieferung zukommen lassen.

Wie 20 Minuten weiss, wurde der Soldat, der über den Food-Waste berichtete, mit 500 Franken gebüsst.

Der Verein Grassrooted hat sich jetzt aber bereit erklärt, die Kosten für die Busse zu übernehmen.

120 Flaschen Orangensaft werden innert sechs Minuten in eine Dole geleert. Am Schluss quillt der Abfluss beinahe über. Das Video wurde letzte Woche einen Tag vor Ende der Richtstrahl-RS in Kloten aufgenommen. Die Armee bestätigte, dass «im Zusammenhang mit den zu befürchtenden Corona-Einsätzen in Kloten möglicherweise etwas zu viel Orangensaft bestellt» wurde (20 Minuten berichtete).

Wie 20 Minuten weiss, hat der Soldat, der die Lebensmittelverschwendung anprangerte, nun jedoch eine Busse über 500 Franken kassiert. Immerhin: Nur einen Tag nach der Veröffentlichung des Artikels durfte die Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» in Winterthur ein ganzes Palett Lebensmittel in Empfang nehmen. «Das war ja mal ein Artikel mit sehr positiver Wirkung», sagt Geschäftsführer Alex Stähli. Er selbst habe die Waren von den Soldaten in Empfang nehmen können. «Es ist super, hat die Armee gleich so kurzfristig so gut reagiert – herzlichen Dank auch dem Soldaten für die Initiative.»

1 / 2 Vier Soldaten seien frühmorgens vorbeigekommen und hätten die Lebensmittel vorbeigebracht, sagt Alex Stähli, Geschäftsführer von «Tischlein deck dich». Privat Bei den Lebensmitteln habe es sich um einwandfreie und teilweise kostspielige Produkte im Zwischenverpflegungsbereich gehandelt. privat

«Hoffen, dass das Beispiel Schule macht»

Bei den Lebensmitteln habe es sich um einwandfreie und teilweise kostbare Produkte gehandelt, sagt Stähli: Biskuits, Getreideriegel und Snack-Artikel aller Art. «Unsere Kunden mit knappem Budget werden sich sehr darüber freuen.» Bis jetzt habe die Organisation entsprechende Produktspenden nur in Einzelfällen erhalten. «Nun hoffen wir natürlich, dass das Beispiel Schule macht.»

Produktspenden wie diese gebe es bei den verschiedensten Organisationen recht häufig, sagt Armeesprecher Daniel Reist. Grundsätzlich hielten sich die Essensreste in der Armee durch eine gute Planung in einem bescheidenen Rahmen. «Dennoch: Die Armee ist an dieselben Regeln, Weisungen und Gesetze gebunden, die auch für zivile Verpflegungsbetriebe gelten.» Die Lebensmittelgesetze und Hygienevorschriften seien auch in der Armee strikt einzuhalten. «Wo das nicht geschieht, geschehen Vorkommnisse, wie wir sie im vergangenen Sommer in der Armee gleich mehrmals hatten.»

«Wird weiterhin dazu kommen, dass Lebensmittel ablaufen»

Damit spricht er etwa die Vorfälle in der Kasernen von Jassbach BE, Bière und Sion an, in welchen Armeeangehörige von Durchfall und Erbrechen betroffen waren. Reist: «Deshalb wird es auch in der Armee weiterhin dazu kommen, dass Essensreste nicht mehr verwendet werden dürfen und dass – in möglichst seltenen Fällen – Lebensmittel ablaufen und nicht mehr genossen werden dürfen.»

Zur Busse sagt Reist, dass das Disziplinarwesen in der Verantwortung des Truppenkommandanten liege. Disziplinarstrafen könnten vom Verweis über eine Ausgangssperre oder eine Disziplinarbusse bis hin zum Arrest gehen. «Eine Disziplinarbusse kann im Dienst bis zu 500 Franken betragen, ein Einheitskommandant kann einen Arrest von maximal 5 Tagen aussprechen.»

«Absurde Busse»

Für Dominik Waser, der sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt und den Verein Grassrooted mitgegründet hat, ist die Busse «absurd». «Wegen der Corona-Massnahmen haben Tausende ihren Job verloren und stehen teilweise stundenlang für ein Essenspaket an.» Aber die Armee werfe haufenweise Lebensmittel weg und bestrafe diejenigen, die darauf aufmerksam machen. «Das kann einfach nicht sein.» Statt Bussen auszustellen, soll sich die Armee lieber überlegen, wie man Food-Waste in Zukunft am besten vermeiden kann.

Wie Waser sagt, habe man sich im Verein Grassrooted deshalb dazu entschieden, die Kosten der Busse zu übernehmen. Er sei dem Soldaten dankbar, dass er die Sache an die Öffentlichkeit gebracht habe. «Ich hoffe, dass die Leute weiterhin so ehrlich sind und die Lebensmittelverschwendung anprangern.»