Nach Kabul-Einsatz - Armee-Chef Thomas Süssli posiert mit geheimer Elitetruppe AAD 10

Die Spezialeinheit der Schweiz traf am 18. August in Kabul ein.

Laut dem Bundesrat war es ein unbewaffneter Einsatz in Afghanistan.

Die Schweizer Elitetruppe AAD 10 hatte einen Auslandeinsatz in Kabul.

Es wurde viel über den Einsatz der Elitetruppe AAD 10 in Afghanistan geschrieben, doch es wurde noch mehr Geheimniskrämerei darüber betrieben. Man weiss wenig über unsere Spezialeinheit. Anonymität der Soldaten wird grossgeschrieben. Auch sonst dringen nicht viele Informationen über die Elitetruppe an die Öffentlichkeit.

Auf Auslandsmissionen spezialisiert

Im Einsatz in Kabul waren sechs Mitglieder des AAD 10. Sie waren vor rund zwei Wochen in Kabul und sorgten dafür, dass die rund 30 Schweizer Staatsangehörigen, die dort festsassen, heil nach Hause kehrten. Zudem sollten die Elitesoldaten 38 einheimische Mitarbeitende der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) mit ihren Familien aus dem Land bringen. Insgesamt 280 Menschenleben lagen in ihren Händen.