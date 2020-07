Chur

Armee-Duro landet bei Transporteinsatz mitten im Rhein

Am Freitagmittag rollte ein Armee-Duro in den Rhein. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt leer. Der Fahrer erlitt jedoch Schürfungen und einen Schock. Die Militärpolizei und die Militärjustiz ermitteln.

Am Freitag ist in Chur ein Duro der Schweizer Armee im Rhein gelandet.

Es ist ein kurioses Bild: Ein Fahrzeug der Armee treibt in Chur mitten im Rhein. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Duro, der auch für den Transport von Soldaten gebraucht wird. Daniel Reist, Armeesprecher, sagt: «Am Freitag, um 11.50 Uhr, ist in Chur ein Duro in den Rhein gerollt.» Er betont dabei, dass es ein Rollen war und kein Fahren.