Die Jets seien die ganze Zeit hin und her geflogen.

In Stans NW waren spektakuläre Formen der Kondensstreifen von zwei F/A-18-Jets zu sehen.

Bei Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden traten die Kondensstreifen spektakulär in Erscheinung

Über dem Pilatus drehen zwei F/A-18-Flieger am Dienstagnachmittag ihre Runden, wie mehrere News-Scouts berichten. Die Formen, die die Kampfjets mit ihren Kondensstreifen ziehen, ergeben am Himmel spektakuläre Formen. Ein News-Scout, der die Kondensstreifen sogar über dem Ritzlihorn gesehen hat, sagt, eine Form sah aus wie ein Fisch.

Eine andere Leserin bezeichnet die Formen an Himmel als ein «deformiertes Herz». «Die ganze Zeit sind die beiden Jets hin und her geflogen, ich wunderte mich schon, was da los ist».