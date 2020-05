Sumiswald BE

Armee-Katze Lili wird zum Stabsadjutant befördert

Eine Katze wurde von der Armee zum Stabsadjutanten eines Infanteriebataillons befördert. Sie wird damit für ihre «unermüdliche moralische Unterstützung der Truppen» geehrt.

Katze Lili ist aus dem Rekrutierungszentrum in Sumiswald BE nicht mehr wegzudenken. «Schon seit mehreren Jahren kommt Lili täglich zu uns auf das Areal», sagt Kommandant Hans Schori. Nun wurde die Katze für ihre «unermüdliche moralische Unterstützung der Truppen» geehrt. Die Armee beförderte Adjutant Unteroffizier Lili heute in einer feierlichen Zeremonie zum Stabsadjutanten des Infanteriebataillons 19. Den Rekruten direkte Befehle erteilen oder eine Armeewaffe bedienen tut Lili trotzdem nicht.