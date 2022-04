Armeechef Thomas Süssli : «Armee könnte im Kriegsfall nur vier Wochen durchhalten»

Der Schweizer Armeechef ist seit zwei Jahren im Amt. Nun gibt es einen Krieg in Europa. Was heisst das für die Schweiz?

Die Schweizer Armee sei nur bedingt kriegstauglich, sagt der Armeechef Thomas Süssli in der «Schweiz am Wochenende». Es seien nicht in allen Bereichen genug Mittel da. Mit der Armee 21 hat das Volk die Armee 2003 gedrittelt. Danach sei sie weiter verkleinert worden, was zur Folge habe, dass die Armee bei einer erhöhten Bedrohung im Luftraum ein Problem habe.