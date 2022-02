Kehrtwende - Armee nimmt Wachtmeister nach Prügel-Video in Schutz

In einer ersten Stellungnahme verurteilte die Armee das Verhalten scharf.

In einem Video aus der Kaserne Liestal sieht man zwei Soldaten, die über den Kasernenboden robben und dabei von einem Wachtmeister mit einem Übungsstock geschlagen und getreten werden.

«Dieses Video entspricht in keiner Art und Weise den Werten der Armee. Die Armee akzeptiert und toleriert solches Verhalten nicht.» Das sagte Armeesprecher Daniel Reist, nachdem 20 Minuten ihn am Donnerstag mit einem Video aus der Kaserne Liestal BL konfrontierte. Darauf ist zu sehen, wie zwei Soldaten am Boden durch einen Gang robben. Ein Wachtmeister läuft ihnen hinterher und prügelt mit einem Übungsstock auf sie ein. Auch Sicherheitspolitiker waren alarmiert und forderten Nulltoleranz gegenüber Schikane und Diskriminierung.