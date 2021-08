Maienfeld GR - Armee-Puch kracht mit Velofahrerin (20) zusammen

Auf dem Schlangenweg in Maienfeld GR kam es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Militär-Puch…

Ein 26-Jähriger fuhr am Dienstag nach 14.15 Uhr mit einem Armee-Puch in Maienfeld auf dem Schlangenweg bergwärts. Zur gleichen Zeit fuhr eine 20-jährige Velofahrerin dieselbe Strasse hinunter. In der Folge kam es in einer unübersichtlichen Kurve zu einem Zusammenprall zwischen dem Mercedes-Benz G-Klasse, auch Puch genannt, und dem Velo. Die Frau wurde dabei verletzt.