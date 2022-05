Seit 10 Jahren steigende Zahlen : Armee sammelt 227 nicht explodierte Geschosse und Sprengkörper ein

Die Kampfmittelbeseitiger der Armee haben im vergangenen Jahr auf 908 Meldungen reagiert. Dabei sammelten sie 2741 Objekte ein, von denen mindestens 227 «richtige» Blindgänger waren.

2021 sind bei der Blindgängermeldezentrale der Armee 908 Meldungen eingegangen. Diese führten zur Beseitigung von 2741 Objekten, wovon knapp acht Prozent oder 227 Objekte effektiv Blindgänger waren, meldet die Armee in einem Communiqué. In 75 Prozent der Fälle handelte es sich um Munitionsschrott (2039 Objekte) und bei 17 Prozent um Fundmunition (475 Objekte), also nicht verschossene und liegen gelassene bzw. vergessene Munition.

Die Blindgängermeldezentrale ist Teil des Kommandos für Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (Kamir). Deren Aufgaben in der Schweiz umfassen nebst der Bearbeitung der eingegangenen Blindgängermeldungen auch regelmässig stattfindende Aufräumaktionen auf Schiessplätzen und in Zielgebieten der Schweizer Armee. Dort wurden vergangenes Jahr bei sieben Räumungsaktionen insgesamt 47 Tonnen Munitionsschrott abgeführt und 150 Blindgänger beseitigt. Da sich Blindgänger – per Definition verschossene, aber nicht explodierte Munition – oft an schwer zugänglichen Stellen im Gebirge befinden, leistete die Luftwaffe den Kampfmittelbeseitigern letztes Jahr mit rund 60 Flugstunden Unterstützung.