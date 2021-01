Am 18. Januar fängt für 12’000 Männer und Frauen die Rekrutenschule an. Für rund 5000 von ihnen beginnt der RS-Start jedoch nicht in der Kaserne, sondern in den eigenen vier Wänden. Während bei 15 Rekrutenschulen – wie gemäss Marschbefehl vorgesehen – am 18. Januar 2021 eingerückt wird, werden die restlichen Rekruten erst drei Wochen später, am 8. Februar, in die Kasernen aufgeboten (siehe Box). Diensttage und Sold erhalten sowohl die Rekruten in der Kaserne als auch jene in der Home-RS.