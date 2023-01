Bundesrat: Armee soll nicht wie geplant ausgebaut werden – Parlament protestiert

Nun rudert der Bundesrat aber zurück und will angesichts drohender Defizite die Aufstockung für 2024 um 300 Millionen kürzen – in den kommenden Jahren soll noch mehr Geld abgezweigt werden.

Das Parlament will die Armeeausgaben deutlich erhöhen.

In den Jahren ab 2024 drohen dem Bund hohe Defizite. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 25. Januar deshalb Vorentscheide für einen ausgeglichenen Voranschlag 2024 gefällt, wie er in seiner Mitteilung schreibt. Das sogenannte «Bereinigungskonzept», mit dem die drohenden Lücken im Staatshaushalt ausgebügelt werden sollten, sehe vor allem Ausgabenkürzungen vor, der Bund plant aber auch Mehreinnahmen. «Alle Bereiche müssen einen Beitrag leisten», schreibt der Bund.