11’828 Personen getestet

38 Corona-Infizierte in der Sommer-RS

Die Schweizer Armee hat beim RS-Start 11'828 Rekruten und Kader einem Corona-Test unterzogen. 0,3 Prozent der Resultate waren positiv.

Davon fielen 38 Tests positiv aus. Sie befinden sich in Isolation.

Getestet wurden alle 11'828 aus dem Zivilleben eingerückten Rekruten und Kader innerhalb der ersten 48 Stunden nach Einrücken, wie es in der Mitteilung heisst. Diese «weitgehend vollständige Erfassungsbasis eines ganzen Jahrgangs» erlaube den Kantonen ein systematisches Contact-Tracing und einen «einzigartigen Überblick» über diese Altersgruppe, schreibt die Armee.

In Isolation geschickt

Positiv getestete Personen kommen nun in eine zehntägige und ärztlich begleitete Isolation in die sanitätsdienstlichen Infrastrukturen der Armee. Jeder einzelne positive Fall sowie die engen Kontakte würden sowohl in der Armee als auch im zivilen Umfeld im Rahmen des Kontaktmanagements nachverfolgt. 73 weitere Armeeangehörige, die engen Kontakt mit den Infizierten hatten, wurden unter Quarantäne gestellt.