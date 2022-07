ESAF: Armee und Zivilschutz leisten 8490 Diensttage für das Eidgenössische

Der Anlass ist der grösste Sportevent in der Schweiz, es werden 400’000 Besucherinnen und Besucher am Festwochenende erwartet.

Die Armee, die auch Patronatspartnerin des Eidgenössischen ist, ist derweil auf die Errichtung der Arena, das Herzstück des Eidgenössischen, spezialisiert. Darin hat sie Erfahrung. Sie wird jeweils auch am Basel Tattoo für die Errichtung der Zuschauertribünen aufgeboten. Immerhin, am Militärmusik-Festival wirkt die Armee auch selbst mit. Am Eidgenössischen steigt sie zwar nicht selbst in Sägemehl, dafür haben schon einige Kranzschwinger die Spitzensport-RS durchlaufen.