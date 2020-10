Ab sofort gibt es in der Schweizer Armee eine Urlaubssperre. Die Rekruten müssen bis Ende Oktober in der Kaserne bleiben. Wie der « Blick » schreibt, sei der Grund für diese Massnahme die steigenden Coronavirus-Infektionen. «Damit wollen wir die Rekruten vor einer Infektion schützen. Beim Militär sind sie besser geschützt als draussen», so Armee-Sprecher Daniel Reist gegenüber der Zeitung.

Die Rekruten sind über diese Massnahme nicht besonders erfreut. Besonders, da sie sich teilweise in der Armee nicht gut genug geschützt fühlen. Ein Rekrut zu 20 Minuten: «Wir müssen in einer schlecht gelüfteten Turnhalle schlafen.» 100 Personen sollen sich derzeit in der Halle befinden. Für die Einhaltung der Corona-Richtlinien seien die Rekruten selbst verantwortlich. Jedoch sei der 1,5 Meter Abstand in einer kleinen Turnhalle nicht einzuhalten. Der Rekrut klagt: «Auch Masken und sonstige Hygiene-Artikel wurden nicht zur Genüge zur Verfügung gestellt.»