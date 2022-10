Schweiz: Armee will gebrauchte Unterhosen und Socken zurück

Bei der Materialrückgabe gelten in der Schweizer Armee nicht für alle dieselben Regeln. So müssen Personen, die zum Zivildienst wechseln, ihr gesamtes Material abgeben. Die Erfahrung machte auch T.B.* aus Zollikon ZH: «Weil ich zum Zivildienst wechsle, erhielt ich die Aufforderung, meine persönlichen Gegenstände abzugeben. Ich war überrascht. Es hiess immer, dass man das persönliche Material behalten dürfe», sagt der 22-Jährige.

Irritiert habe ihn insbesondere das Rückgabeformular: «Darauf waren alle möglichen Gegenstände aufgelistet, darunter Unterhosen, Socken und Mützen. Das ist schon seltsam. Ich frage mich, ob sie diese Kleidungsstücke an andere Personen weitergeben», so B.

Laut Armeesprecher Mirco Baumann erfolgt diese Massnahme seit 2018. Ein Grund sei: «Die meisten Soldatinnen und Soldaten, die in den Zivildienst wechseln, tun dies vor, während oder kurz nach der Rekrutenschule und nicht erst nach zahlreichen Jahren Militärdienst.» Deshalb sei das persönliche Material der Zivis meist in sehr gutem Zustand und könne für eine Weiterverwendung aufbereitet werden.

Ein weiterer Grund sei, dass man mit der Rückgabe verhindern wolle, dass das Armeematerial weiterverkauft wird. Der Verkauf auf dem Sekundärmarkt stelle ein reales Problem dar: «Es gab bis 2018 viele Fälle von Personen, die an der Rekrutierung ihre Kampfstiefel entgegengenommen haben und diese im Wissen, dass sie die RS nicht absolvieren werden, direkt verkauft haben», so Baumann.

Tarnanzug muss zurückgegeben werden

Gemäss Baumann werden die Ausrüstungsgegenstände nach der Rückgabe in der Logistikbasis der Armee (LBA) kontrolliert, gewaschen und gegebenenfalls repariert. «Dieses Prozedere durchlaufen alle Gegenstände. Auch eng am Körper getragene Kleidung wie Unterwäsche wird kontrolliert, gewaschen und an Armeeangehörige weitergegeben.» Gegenstände, bei denen der Zustand eine Wiederverwendung nicht zulässt, werden vernichtet. «Natürlich ist das bei eng getragenen Kleidungsstücken öfter der Fall», so Baumann.