Gipfeltreffen am 16. Juni - Armee, Zäune, gesperrtes Seebecken – so schützt Genf das Biden-Putin-Treffen

Nächsten Mittwoch findet in Genf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin statt. Laut dem Schweizer Aussenministerium wird die Villa La Grange in einem Park mit Blick auf den See der Veranstaltungsort sein. Das sei eine grosse Herausforderung für die Genfer Polizei, meinte die Polizeikommandantin Monica Bonfanti am Freitag vor versammelten Medien. Wie «SRF» berichtet, stellte die Behörde bei der Infoveranstaltung das Sicherheitsdispositiv für das Gipfeltreffen vor.