Schweizer Armee: Thomas Süssli will vermehrt mit Nato kooperieren

Weil in der Schweiz grosse Übungsplätze fehlen, will Süssli künftig auch vermehrt mit Nato-Nachbarn zusammenspannen.

Denn die Schweizer Armee soll dezentralisierter werden: So soll etwa die Luftwaffe vermehrt wieder die Errichtung und den Betrieb von improvisierten Air-Base-Standorten üben, einzelne Bunker könnten speziell in Regionen mit vielen Anlagen auf wenig Fläche als Munition- oder Materiallager genutzt werden.

Üben für Kriegssituation essentiell

Im März sorgte Süssli, der beim VBS zuvor für die Cybersicherheit zuständig war, mit der Aussage, dass die Schweizer Armee im Kriegsfall nur wenige Wochen durchhalten könne, für Aufsehen. Diese Einschätzung hat sich nicht grundlegend verändert: «Die Armee kann sich zwar per se verteidigen, es fehlt uns aber an Durchhaltefähigkeit», so Süssli. Von sechs Panzerbataillonen könne man Stand jetzt nur gerade zwei vollständig ausrüsten. «Wenn wir alles Material zusammenkratzen würden, könnte vielleicht die Hälfte ausgerüstet werden», so die Einschätzung des Armeechefs.