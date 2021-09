Thomas Süssli - Armeechef likt «aus Versehen» Foto von Maurer mit Freiheitstrychlern

Inzwischen hat Süssli den Like zurückgezogen.

Süssli begründet den Like mit einem Versehen.

«Heute Morgen habe ich aus Versehen beim Scrollen durch Linkedin einen Post geliked», so Süssli.

Am Sonntag markierte Armeechef Thomas Süssli auf der Networking-Plattform Linkedin ein Foto von Bundesrat Ueli Maurer im Freiheitstrychler-Shirt mit «gefällt mir». «Ein Hohn für alle, die einen Armeeeinsatz wegen Corona hatten!», sagt ein News Scout, der den Beitrag entdeckt hatte.

Bei den Freiheitstrychlern handelt es sich um eine Gruppierung, die sich regelmässig gegen die Corona-Massnahmen wehrt und an unbewilligten Demos mitmarschiert. Maurers Auftritt mit Mitgliedern dieser Gruppierung hatte für eine grosse Kontroverse gesorgt. So warf Grünen-Präsident Balthasar Glättli Maurer vor, dem Bundesrat in den Rücken zu fallen.