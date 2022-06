Live aus dem Chefbüro: «Wir gehen davon aus, dass es keinen dritten Weltkrieg geben wird»

Süssli: «Das Ziel bleibt, wir haben verschiedene Massnahmen. Wir können mehr Frauen an die Orientierungstage einladen. Was vor allem wirkt sind Frauen, die Vorbilder sind für andere Frauen. Wir machen alles dafür, dass die Quote höher wird. Diverse Teams sind erfolgreiche, Frauen tun uns gut, bringen eine andere Erfahrung, eine neue Sichtweise in die Armee.»