Wegen Ukraine-Krieg - Armeefahrzeuge auf Schweizer Strassen verunsichern vermehrt die Bevölkerung

Flüge der Schweizer Luftwaffe in Martigny VS oder der Transport einer Haubitze durch die Strassen von Montreux VD: Personen in der Schweiz reagieren angesichts des Krieges in der Ukraine schnell besorgt auf Armeefahrzeuge, die sich in der Öffentlichkeit zeigen. Die Armee bestätigt, in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen vermehrt kontaktiert worden zu sein, wie 20 Minutes berichtet.