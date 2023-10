Nahost: Israelische Bodenoffensive in Gaza nicht fix

Israel zieht nach den Worten eines Armeesprechers Alternativen zu einer Bodenoffensive in Betracht. Das Land bereite sich im Gazastreifen auf «die nächsten Stufen des Krieges» gegen die dort herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas vor. «Alle sprechen von einer Bodenoffensive, aber es könnte etwas anderes sein», sagte Armeesprecher Richard Hecht am Dienstag.

Diplomatie läuft auf Hochtouren

Die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts waren intensiv. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf am Dienstag in Israel ein. Der SPD-Politiker wollte mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas sprechen, die in den Gaza-Streifen verschleppt wurden.

Am Mittwoch will US-Präsident Joe Biden Israel und Jordanien besuchen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron plant, in den Nahen Osten zu reisen, sobald sich Aussicht auf Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas bietet. Der Konflikt lasse sich nicht lösen, ohne in den Friedensprozess einzusteigen.