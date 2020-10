Konflikt Berg-Karabach : Armenien und Aserbaidschan einigen sich auf Waffenruhe

Ab Samstagmittag soll in der Südkaukasusregion Berg-Karabach eine Waffenruhe gelten.

via REUTERS

Armenien und Aserbaidschan haben sich auf eine Waffenruhe bei den Kämpfen in der Südkaukasusregion Berg-Karabach geeinigt, die schon am Samstagmittag beginnen soll. Das teilte Russlands Aussenminister Sergei Lawrow am frühen Samstagmorgen mit.